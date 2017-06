Regering i bittert reformopgør med S: Tilbyder rådgivning

Med armene over kors på bordet afviste Kristian Jensen, at der er nogen grund til at ændre på regeringens mål for arbejdsudbuddet. Og det gælder også, selv om regeringen har måttet opgive at hæve pensionsalderen.

Finansminister Kristian Jensen (V) undlod stort set at kigge på Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, da han fredag besvarede spørgsmål i et samråd om reformer på Christiansborg.

- Hvis jeg skal give privatøkonomisk rådgivning, så vil jeg rådgive til, at man stoler på regeringens målsætninger. Det kan så være til diskussion, hvilke veje man tager for at indfri målsætningerne. Men kan vi ikke komme en vej, så finder vi en anden, siger Kristian Jensen.

Dermed markerer han en kontant linje i det tiltagende bitre opgør om reformer på Christiansborg.

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, lægger ikke skjul på, at regeringens landkort efter hans mening ikke længere passer til virkeligheden.

- Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at regeringen ville fastholde de helt urealistisk høje målsætninger for arbejdsudbud, efter man ikke kom igennem med ønsket om at hæve pensionsalderen, siger Benny Engelbrecht.

Dermed er det ikke muligt at nå regeringens mål, mener S. Målsætningen lyder på, at antallet af danskere på arbejdsmarkedet skal være steget med 55.000 til 60.000 personer i 2025.

Men det er i øvrigt heller ikke nødvendigt at nå målet, mener SF's finansordfører Lisbeth Bech Poulsen:

- Det er interessant, at regeringen fastholder den brændende platform for reformer, selv om alle økonomer og den liberal tænketank Cepos siger, at den ikke er der, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Vismændene fastslog for nylig, at de reformer, som politikerne allerede har gennemført, vil medvirke til, at Danmark får en BNP-vækst på to procent. Det er højere, end den gennemsnitlige vækst de seneste 20 år.

Samtidig kan det offentlige årligt bruge 22 milliarder kroner mere end i dag, uden at den offentlige gæld vokser mere, end den må for EU, fastslår vismændene.

Kristian Jensen mener dog, at rød bloks manglende vilje til reformer vil efterlade en stor regning til kommende generationer. Derfor vil regeringen ifølge finansministeren følge fem veje, der skal øge arbejdsudbuddet.

For det første skal flere flygtning og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet:

- Det går faktisk meget bedre, end under den tidligere regering på det område, siger Kristian Jensen.

Og så skal flere danskere blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Selv om pensionsalderen ikke bliver hævet, så forsøger regeringen inden sommerferien at indgå en aftale, der skal få danskerne til frivilligt at udskyde pensionen.

Som den tredje vej peger Kristian Jensen på lavere skat på arbejde. Det vil kunne få danskerne til at arbejde flere timer, mener finansministeren.

Lavere sygefravær i det offentlige skal også øge arbejdsudbuddet.

Og så skal virksomheder have bedre mulighed for at tiltrække udenlandske ledige til Danmark, siger finansministeren.