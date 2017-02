Regering er igen bragt i mindretal på udlændingeområdet

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF vil gøre det sværere for udlændinge at få opholdstilladelse.

Det skal være slut med, at virksomheder og udlændinge tæller gratis bolig, bil og madordning med på lønsedlen for at nå op på 400.000 kroner som indtægt.

Netop 400.000 kroner er beløbsgrænsen for, hvor meget en udlænding uden for EU skal kunne fremvise på en lønseddel for at få lov til at opholde sig i Danmark.

Sidste år fik de tre partier hævet beløbsgrænsen fra 375.000 kroner årligt til 400.000 kroner. Men der skal ifølge trioen altså strammes yderligere op.

- Stramningen skaber rene linjer, så vi ikke bliver trukket rundt ved næsen af firmaer eller ansatte, der laver fikumdik og tæller alt muligt med for at komme over 400.000 kroner, siger SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, til DR.

Forslaget bekæmper social dumping, mener Socialdemokratiets udlændingeordfører, Dan Jørgensen.

- Vi bekæmper social dumping i Danmark på alle niveauer. Også her, siger han.

Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, mener, at stramningen skader dansk erhvervsliv.

- Det her gør det mere kompliceret at få for eksempel en ingeniør fra USA til Danmark. Derfor kommer det til at skade dansk erhvervsliv, der hungrer efter kvalificeret arbejdskraft, siger han.

DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen, afviser kritikken fra Venstre. 400.000 kroner om året for højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft er ikke særlig højt, mener han.

- Man skal ikke kunne komme udenom med nogle fiksfakserier, hvor man giver fri bil, bolig og kantineordning og på den måde reelt slipper af sted med at give meget mindre i løn, end der står i lovgivningen, siger Henriksen.

Sidste år blev den daværende Venstre-regering bragt i mindretal ved flere lejligheder af S, DF og SF på udlændingeområdet.

Foruden beløbsgrænsen skete det blandt andet i forhold til green card-ordningen og tålt ophold.