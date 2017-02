Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er fredag kaldt i samråd, hvor de skal forklere, hvad regeringen mener med, at der er brug for at "se kritisk på" fortolkningen af Den Europæiske Menneskeretskonvention. Arkivfoto.

Regering bliver advaret mod opgør med menneskerettigheder

Hvis Danmark laver et opgør med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, vil landet risikerer at åbne "Pandoras æske" for andre stater, som ønsker et væsentligt mindre fredsommeligt opgør med menneskerettighederne.

Når Danmark til november overtager formandskabet for Europarådets Ministerkomité, er det med ambitionerne om at bruge formandskabet til at indlede et opgør Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Konventionen forhindrer ifølge regeringen Danmark i at føre sin egen politik.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er fredag indkaldt i samråd i Udenrigsudvalget for at forklare, hvad regeringen mener med, at der er "behov for at se kritisk" på fortolkningen af konventionen.

Begynder Danmark et opgør, kan en række andre lande udbytte muligheden, lyder kritikken i Information.

Den kommer fra den forhenværende danske ambassadør ved Europarådet Claus von Barnekow, tidligere medlem af Folketinget for Venstre Hanne Severinsen og Tobias Stadarfeld Jensen, som er tidligere ansat på Danmarks Europarådsrepræsentation.

De frygter, at statsledere i lande som Aserbajdsjan, Polen, Rusland, Tyrkiet og Ungarn, der læser konventionen, "som fanden læser Biblen", vil benytte det danske initiativ til at indskrænke deres egne borgeres rettigheder.

- Der er utvivlsomt medlemsstater, som vil støtte Danmarks initiativ i håbet om at kunne svække efterlevelsen af rettigheder som forsamlings- og ytringsfrihed - måske også beskyttelsen mod tortur og dødsstraf, skriver de tre.

Fortolkningen af konventionen er blandt andet blevet beskyldt for at forhindrer domstolene i at udsende kriminelle udlændinge som serieforbryderen Gimi Levakovic.

Den kroatiske statsborger fik sidste år lov til at blive i landet på grund af familiens tilknytning til Danmark. Her havde det dog samtidig betydning, at Levakovic er EU-borger.