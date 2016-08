Regering: Udlændinge skal vente 11 år på ægtefælle

Regeringen har i sit 2025-udspil lagt op, at det skal være sværere at opnå opholdstilladelse. Det bliver dermed også sværere at få sin ægtefælle til landet.

Det nuværende krav om, at en udlænding skal have boet i Danmark i seks år for at opnå permanent opholdstilladelse, hæves til otte år.