Regentparret fejrer guldbryllup i stilhed

10. juni 2017 fejres derimod hverken officielt eller med et stort gæstebud. Allerede for et år siden oplyste hoffet, at der ingen stor fest skal være.

- På baggrund af en række henvendelser om, hvorledes guldbrylluppet vil blive markeret, kan det oplyses, at regentparret ønsker at afholde guldbrylluppet under private former, hed det.

Meddelelsen kom, efter at dronningen i sin nytårstale havde bekendtgjort, at prinsen ønskede at gå på pension. Han ville fremover kun i meget begrænset omfang tage del i officielle arrangementer.

I denne uge har kommunikationsafdelingen dog løftet lidt af sløret for, hvad der skal ske.

Regentparret vil nemlig tilbringe dagen om bord på kongeskibet "Dannebrog". Hvor skibet befinder sig på det tidspunkt, oplyses ikke.

Den stille markering har dog ikke afholdt hverken DR eller TV2 fra at hylde parret med en række programmer.

I "Kongeligt guldbryllup - kærligheden og kaldet", som TV2 sendte torsdag og genudsender på dagen, fortæller dronningen og prinsen selv og en række venner om ægteskabet:

- Vi traf hinanden i forsommeren 65 i London. Og anden gang - året efter - gik der ild i huset. Han var vældig tiltalende og morsom. Min mand har fyldt hele horisonten, siden jeg traf ham, fortæller dronningen.

Mens den nære ven tidligere generalløjtnant Kjeld Hillingsø slår fast, at der ingen tvivl er om, at prins Henrik har opfyldt sin rolle.

- Det er prins Henrik, der har været fundamentet i dronningens liv, og havde hun ikke haft prinsens kærlighed, beundring og kritikken, så ville det ikke have kunnet lade sig gøre, siger Hillingsø i programmet.

Selve dagen markeres på DR med at genudsende tv-transmissionen fra 1967. Fra ankomsten til Holmens Kirke til kong Frederiks tale til brudeparret om aftenen i Kuppelsalen på Fredensborg Slot.

Hvem regentparret vil være omgivet af på Dannebrog, oplyser hoffet ikke.

Men grundlovsdag var børn, svigerbørn og børnebørn samlet i haven på Fredensborg for at markere dagen.