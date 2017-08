Reform: Direktør får 26.000 - HK'er får 5000 kroner

Ifølge beregningerne vil skattereform øge rådighedsbeløbet for en HK'er med 5000 kroner årligt, hvis den blev vedtaget uændret.

Det er statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) forsøg på at leve op til valgløftet om, at det skal kunne betale sig at arbejde.

Det svarer til 7,1 procent af den disponible indkomst for en HK'er. Ser man alene på procent, så er det dermed HK'eren, der vinder mest på regeringens reform.

Men ser man på kroner og øre, så er det ikke overraskende direktøren, der i kraft af en langt højere løn får mest ud af reformen.

En enlig direktør med en årlig lønindkomst på 1.045.000 kroner eksklusiv pension ventes at få cirka 26.700 kroner i øget rådighedsbeløb.

Det svarer til 5,7 procent af direktørens disponible indkomst.

Selv om direktøren i kroner og øre får mest ud af reformen, så mener skatteminister Karsten Lauritzen (V), at diskussionen om, at regeringen er ved at indføre en maskeret topskattelettelse er forkert.

Når regeringen fjerner loftet over beskæftigelsesfradraget, så gavner det alle danskere med en løn på over 350.000 kroner om året, siger Karsten Lauritzen.

- Det vil gavne mere end én million danskere. Det vil faktisk sige de fleste danskere, der har et arbejde, siger Karsten Lauritzen.

Han mener også, at beregningerne på, hvor meget den enkelte familie spare i skat som følge af reformen skal ses i sammenhæng med, hvor meget kassedamen og direktøren betaler i skat.

- Direktøren får i kroner og øre mest ud af reformen, men direktøren betaler i forvejen mange gang mere i skat. Faktisk syv gange mere end ufaglærte i butik.

- Og med regeringens skattereform vil det fortsat være sådan, at direktøren betaler omtrent syv gange så meget i skat som den ufaglærte i butik. Så på den måde er det et balanceret forslag, siger Karsten Lauritzen.