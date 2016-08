Redningsfolk føler sig forbigået i tryghedspulje

Regeringen vil sætte 2,2 milliarder kroner af til en tryghedspulje. Pengene skal sikre, at Danmark bliver ved med at være "et sikkert og trygt land", lyder det. Puljen kan bruges på forsvar, politi, terrorbekæmpelse og sikkerhed.

- Jeg er en lille smule ærgerlig over, at den sikkerhedspakke, som vi foreløbig kender den, ikke indeholder ekstra midler eller ressourcer til os, hvis primære opgave er at skaffe folk i sikkerhed, siger han.

Det er særligt risikoen for at skulle rykke til et terrorangreb i Danmark, der ifølge Bjarne Nigaard skaber behov for flere penge til beredskaberne.

- Det er en ny situation for os, at vi skal ud og redde folk ud, mens kuglerne flyver om ørerne på os, og det eksploderer omkring os, siger han.

- Derfor er det vigtigt, at vores mandskab er uddannet til det, og vores materiel er opdateret til den her situation. Altså sammen noget som desværre koster nogle ressourcer.

Allerede på Venstres sommergruppemøde tidligere på måneden varslede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at regeringen i 2025-planen vil afsætte et "milliardbeløb" til Forsvaret, politiet og efterretningstjenesterne for at beskytte danskerne mod terror.

Hverken her eller i talen mandag aften blev de danske beredskaber nævnt. Og ved et møde med forsvarsminister Peter Christensen (V) har ministeren ifølge Bjarne Nigaard afkræftet, at der vil komme ressourcer til beredskaberne.

Ifølge Bjarne Nigaard har beredskaberne en opgave med at følge med udviklingen af metoderne under terrorangreb.

- Det kræver ressourcer. Og i og med, at vi ikke får de ressourcer, er jeg bange for, at vi ikke er så klar, som vi kunne være, siger han.