Redegørelse om benzinoverfald mod 16-årig i Ry er klar

Onsdag fremlægger Skanderborgs borgmester en redegørelse over forløb, der endte med voldsomt overfald.

Han blev mandag i sidste uge udsat for et voldsomt overfald nær den lokale sportshal, da jævnaldrende klassekammerater angreb ham med en brændende flaske benzin.

Det vil ske på et pressemøde, oplyser Skanderborg Kommune.

En seks sider lang redegørelse om et benzinoverfald i Ry bliver onsdag fremlagt.

- Ud over at være en meget voldsom handling og en tragedie for ofret og også de andre involverede, er sagen også meget kompleks, siger Jørgen Gaarde (S), borgmester i Skanderborg Kommune i pressemeddelelse.

Han understreger, at der er aspekter i sagen, som ikke bliver besvaret på de seks sider. Årsagen er, at den ikke må indeholde fortrolige personoplysninger. Samtidig er der tale om en politisag.

- Alligevel vil redegørelsen utvivlsomt være med til at nuancere billedet af konfliktniveauet og den forebyggende indsats på skolen, siger Jørgen Gaarde.

Redegørelsen er baseret på oplysninger fra skolen, kommunen og relevante myndigheder.

Blandt andet vil den generelle trivsel i Mølleskolens 9.-klasser blive beskrevet.

Målet for undersøgelsen har også været at kaste lys over, hvilken viden man på forhånd har haft om konflikten mellem drengene, der alle er elever på skolen.

Overfaldet skete om aftenen foran en sportshal. Den 16-årige dreng fik alvorlige forbrændinger på 30 procent af kroppen og blev indlagt på sygehuset. Han var i kritisk tilstand, men blev meldt uden for livsfare.

Dagen efter overfaldet blev de fire andre drenge fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens. De blev alle fængslet i fire uger. De har nægtet sig skyldige.

Kommunen slår fast, at redegørelsen ikke vil "frikende eller dømme kommunens institutioner eller andre enheder for deres indsats."