Redaktør om Omar el-Hussein-læk: Vi har ikke brudt loven

BT's konstituerede chefredaktør, Jens Grund, er overrasket over, at en af hans journalister er blevet sigtet.

Statsadvokaten i København har valgt at rejse tiltale mod medlem af Borgerrepræsentationen Finn Rudaizky (DF) for at have videregivet personfølsomme oplysninger om attentatmanden Omar el-Hussein.

Men to journalister, der modtog og omtalte informationerne, risikerer også at blive straffet for medvirken til den påståede forbrydelse.

At Københavns Politi har valgt at sigte de to journalister fra henholdsvis BT og Berlingske kommer bag på BT's konstituerede chefredaktør, Jens Grund.

- Det var en helt ekstraordinær situation med et terrorangreb i Danmark, hvorfor oplysningerne i vores øjne havde offentlighedens helt åbenlyse interesse, siger redaktøren i en udtalelse på BT's hjemmeside.

Oplysningerne blev gengivet i artikler 8. og 12. marts 2015 - altså en lille måned efter Omar el-Husseins angreb i København.

Også to gange i april var BT i stand til at levere opsigtsvækkende nyt om den dræbte attentatmand og hans familie.

- Formålet var aldrig at vinkle på private oplysninger, men at sætte fokus på, hvad myndighederne vidste og gjorde i forbindelse med personen Omar el-Hussein, der døde som terrorist.

- Vi mener derfor ikke, at vi har gjort noget strafbart. Men det må retten så afgøre nu, lyder det fra Jens Grund.

Hos Københavns Politi forklarer anklager Søren Harbo, at det i visse tilfælde kan være straffrit at videregive fortrolige oplysninger, hvis det har en åbenbar offentlig interesse.

- Det har vi været inde og vurdere. Men vi mener ikke, at de her oplysninger på det pågældende tidspunkt havde en sådan interesse, siger anklageren.

- Vi er klar over, at mange er interesseret i Omar el-Hussein set i lyset af, hvad han har gjort. Men det er ikke ensbetydende med, at der er frit lejde i forhold til at videregive oplysninger om ham eller hans familie.

Straffesagen mod Finn Rudaizky begynder 18. januar i Københavns Byret.

I løbet af den fire dage lange retssag vil blandt andre de to sigtede journalister blive bedt om at svare på spørgsmål.