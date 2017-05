Redaktør: Regeringens udspil er skrevet i gummi og til DF

- Regeringen sender nogle kraftige signaler til DF, som de gerne vil have med til pensionsreformen. Det er en gulerod og frivillighedens vej, der skal få os til at arbejde lidt mere, og det er toner, man godt kan lide i DF.

- Samtidig er det generelt mere bløde toner. Hvis den tidligere 2025-plan stod mejslet i granit, så er denne mere ukonkret og skrevet i gummi, siger Elisabet Svane.

Hun peger på, at der er rum for DF til at "pille tidsler ud af buketten", men stadig nå til enighed med regeringen.

- Det er et udspil, der er til at forhandle med. Der vil nok være politisk skrig og skrål, men der er samtidig mulighed for at nå til enighed. Det er et mere realistisk udspil end V-regeringens helhedsplan sidste år, siger Elisabet Svane.

Den seneste tid har Dansk Folkeparti og socialdemokratiet nærmet sig hinanden, og VLAK-regeringen håber formentlig med udspillet at kunne splitte den romance en smule.

- Regeringen vil rigtig gerne splitte DF og S. Det gode samarbejde mellem DF og S tror jeg ikke, at de kan splitte. Men hvis regeringen selv kan lave ting med DF, vil det være godt set med regeringens øjne, lyder det fra Svane.

- Dansk Folkeparti har også en interesse i at kunne arbejde til begge sider. De vil gerne være et midterparti, og så skal de kunne arbejde både med den borgerlige og den røde side, tilføjer hun.