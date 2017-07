Redaktør: Ny generalkonsul er god løsning på uskønt forløb

Og han vil blive budt hjerteligt velkommen af det danske mindretal, som ellers har protesteret kraftigt imod, at den siddende generalkonsul blev tvunget fra posten.

Det vurderer Jørgen Møllekær, der er chefredaktør på den dansk-tysksprogede Flensborg Avis.

- Kim Andersen vil blive modtaget med meget åbne arme. Han har et stort kendskab til Sydslesvig, og ingen af os er i tvivl om, at hans hjerte i årevis har banket for det danske mindretal og grænseoverskridende samarbejde i grænselandet.

- Det er en rigtig flot løsning på et trist forløb, siger Jørgen Møllekær og henviser til balladen om den danske regerings udnævnelse af tidligere minister Bertel Haarder (V) til posten.

Egentlig havde den nuværende generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen, ingen planer om at forlade sin post.

Men en politisk kabale skulle gå op på Christiansborg, og i den forbindelse blev Bertel Haarder tilbudt stillingen.

Han sagde i første omgang ja tak til jobbet, men ændrede det senere til et nej, da det gik op for ham, at stillingen allerede var besat.

Kim Andersen har siddet i Folketinget for Venstre. Han er formand for Folketingets Sydslesvig-udvalg, og derfor er han et godt valg til posten.

- Det er et rigtigt klogt valg, regeringen har taget, set i lyset af virakken om Bertel eller ej. De har fundet en, der er velegnet, og som mindretallet vil tage godt imod, siger Jørgen Møllekær.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afviste at lade Henrik Becker-Christensen fortsætte på posten, selv om planen med Bertel Haarder gik i vasken. Der skulle en mere politisk profil til, lød det.

Hvordan Kim Andersen vil udfylde den rolle, bliver interessant, lyder det fra Jørgen Møllekær.

- Han har muligheden for at agere mere politisk, end man typisk gør som generalkonsul. Om han bliver mere politisk, bliver spændende at se, siger chefredaktøren.