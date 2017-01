Redaktør: Ingen udstrakt hånd til DF i nytårstalen

Idéen om at hæve pensionsalderen før tid lancerede Venstre-regeringen allerede i sin 2025-plan i sensommeren. Dengang ville man hæve pensionsalderen fra 67 til 67,5 år i 2025.

Dem, der har kræfterne, skal blive lidt længere på jobbet. Sådan lød et af budskaberne fra statsministeren, da han søndag aften holdt sin nytårstale.

Den nye VLAK-regering vil også hæve pensionsalderen. Men hvor meget og hvornår er endnu uvist.

Det lægger til gengæld helt fast, at Dansk Folkeparti fortsat har svært ved at sluge det. Måske endnu sværere end i efteråret, vurderer politisk redaktør Elisabet Svane fra Fyens Stiftstidende:

- Dels ønsker DF simpelthen bare ikke at hæve pensionsalderen.

- Og så er der en anden grund: DF er klemt af Socialdemokratiet. Derfor noterer jeg mig også, at det netop var pensionsalderen, Socialdemokratiet slog ned på i nytårstalen.

Socialdemokratiet har med Elisabet Svanes ord i flere måneder "kørt hårdt" på pensionsalderen netop for at ramme DF.

- For første gang i 21 år lykkes det lige nu Socialdemokratiet at hive vælgere tilbage fra DF. Og det er DF selvfølgelig meget optaget af, siger hun.

Den politiske redaktør vil dog ikke afvise, at DF-formand Kristian Thulesen Dahl kan ende med at stemme for en højere pensionsalder.

- Men DF skal have nogle andre solide klodser til gengæld. Det er selvfølgelig noget på udlændingeområdet og på grænsekontrol, siger Elisabet Svane.

- Og her var Løkke absolut ikke imødekommende i sin nytårstale - han talte derimod om ikke at bygge mure mod verden og melde os ud af det internationale samarbejde.

I det hele taget var statsministeren ikke særlig imødekommende over for sit støtteparti i nytårstalen, påpeger Elisabet Svane. Det udløste også en "meget kedelig modtagelse" af talen fra Kristian Thulesen Dahl.

DF-formanden kritiserede søndag talen for at være præget af, hvordan vi får et rigere samfund - målt på økonomien:

- Jeg synes, det vigtige er, hvordan vi sikrer, at vi er et samfund, der hænger sammen. Hvor vi føler et stærkt fællesskab.