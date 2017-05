Redaktør: 2025-plan skal vise hvad Løkke vil med regeringsmagt

Derfor er der meget på spil for regeringen, vurderer Troels Mylenberg, chefredaktør for Jysk Fynske Medier.

Den plan for dansk økonomi frem til 2025, som regeringen fremlægger tirsdag, skal demonstrere, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har et politisk projekt for sin regering.

- Det er et af de sidste udkald for regeringen for at vise, hvad den kan og vil. Om den har en selvstændig politik, eller om dens selvstændighed er deponeret i lommen på Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, siger han.

Tilbage i august præsenterede Løkke sin første 2025-plan. Men forhandlingerne strandede, efter at Liberal Alliance ultimativt krævede topskattelettelser.

Hvilket Dansk Folkeparti lige så ultimativt afviste. Hårdknuden blev løst ved, at LA opgav sit krav. Til gengæld kom partiet sammen med De Konservative med i regeringen.

Så det nye forslag til 2025-planen er et fælles udspil fra de tre regeringspartier. Men det ændrer ikke på chancerne for at få borgerligt-liberal politik igennem, påpeger Mylenberg.

- Uanset hvor ambitiøst regeringen spiller ud, er der ingenting, der bliver til noget, med mindre Dansk Folkeparti er med, siger chefredaktøren.