Redaktionschef opgiver at anke dom i Se og Hør-sagen

Ligesom Lise Bondesen, tidligere nyhedschef og redaktionssekretær på ugebladet, blev han 25. august straffet med fængsel i seks måneder - som dog er gjort betinget af, at de udfører 120 timers samfundstjeneste.

Nu har Kim Bretov på linje med Bondesen altså besluttet at sige stop. Han havde ellers mulighed for at gå videre til Østre Landsret for at få mildnet sanktionen.

Også Aller Media A/S har accepteret byrettens dom - en rekordstor bøde på 10 millioner kroner.

Fredag indledes straffesagen mod seks tiltalte, som nægter sig skyldige. It-operatøren samt tre chefredaktører og to journalister er under anklage - heriblandt Henrik Qvortrup, Kim Henningsen og Per Ingdal.

Qvortrup beskyldes for at have haft en hovedrolle i affæren. Det var ham, der indgik det påståede kriminelle samarbejde med tys-tys kilden, påstår anklagemyndigheden.

Under sagen skal både Lise Bondesen og Kim Bretov afgive forklaring som vidner. Her har de pligt til at tale sandt.

Også nogle af de kendte, som angiveligt blev eksponeret på baggrund af de følsomme oplysninger, skal svare på spørgsmål under sagen. Den behandles i september, oktober og november.