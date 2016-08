Red Barnet frygter flere nøgenbilleder i omløb

- I Red Barnet er det vores erfaring, at det er et stort problem. I andre lande vokser det utrolig meget. Selv om man kan se i DR-programmet, at det sker i 36 kommuner, så er vi bange for, at omfanget er meget større end det, siger han.

- Der mangler et overblik over, hvor stort problemet er. Jo mere der bliver gravet i det, ser vi, at der sker rigtig mange steder.

- Det handler om, at vi alle sammen har været dårlige til at snakke om grænser, privatliv og samtykke i forhold til at være online og på de sociale medier.

Red Barnet har udarbejdet en række råd til ofre for deling af intime billeder. Gennem rådgivning til ofre har de været i kontakt med flere af de piger, hvis intime billeder er blevet delt uden deres samtykke.

- De, der har mistet kontrollen over et intimt billede og som kontakter os, siger, at det føles som et seksuelt overgreb. De oplever at føle sig beskidte og skamfulde over, at andre nu kan se dem på den intime måde, uden at de selv har valgt det, fortæller Kuno Sørensen.

Et af de første råd Red Barnet giver til ofre, er at prøve at få et overblik over omfanget af delingerne.

- I starten er det måske kun delt mellem nogle mobiltelefoner. Der vil så være mulighed for at stoppe det, hvis man kontakter dem, der deler, siger Kuno Sørensen.

- Hvis det først er online og ligger i mapper, så er det meget sværere. Så skal man stadig kontakte dem, der deler det, og gøre opmærksom på, at de ikke har fået samtykke til at dele billedet.

Red Barnets rådgivning kan findes online på hjemmesiden sikkerchat.dk/sletdet.