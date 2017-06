Red Barnet: Støjberg forvrænger vores budskab om barnebrude

Red Barnet mener, at integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) har taget et af organisationens budskaber som gidsel i et opslag på Facebook.

Oppositionen undrer sig over, om ministeren bevidst har brudt loven med en instruks om at adskille parrene uden at foretage en individuel vurdering.

Forud for samrådet slog Inger Støjberg et opslag op på sin Facebook-profil, hvori hun bruger en Red Barnet-kampagne og et billede af direktør i Save the Children International, Helle Thorning-Schmidt.

Ministeren skriver blandt andet:

- Der findes 700 millioner barnebrude i verden ifølge Red Barnet, og tallet er stigende. Vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at forhindre barnebrude.

- Jeg ville ønske, at flere socialdemokrater - og resten af venstrefløjen - lyttede til vores tidligere statsminister i denne sag.

Hos Red Barnet undrer generalsekretær Jonas Keiding Lindholm sig over opslaget.

- Hun sætter fokus på en vigtig sag, men forvrænger vores budskab, siger han.

- Vi taler om 700 millioner piger i verden, som får stjålet deres barndom. De får krænket deres krop og retten til at vælge, hvem de vil giftes med, siger han:

- Og så taler vi i det her tilfælde om en håndfuld piger på danske asylcentre.

- Vores anbefaling i de tilfælde har været at få foretaget en individuel vurdering af, om der er tvang involveret. Hvis det er tilfældet, må pigen sikres mod yderligere overgreb.

Billedet af Helle Thorning-Schmidt er oprindeligt udsendt med en rapport ved navn "Stjålen Barndom", som Save the Children International offentliggjorde 31. maj.

Det er samme rapport, som Inger Støjberg i sin tekst henviser til.

Helle Thorning-Schmidt selv ønsker ikke at kommentere opslaget.