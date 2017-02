Advokat Christian Harlang repræsenterer de 23 irakere, der har sagsøgt Danmark for medansvar for den angiveligt umenneskelige behandling, de blev udsat for (arkivfoto).

Rapporter om irakere i tortur-sag skal til eksamen

Specialisterne i Retslægerådet får snart en usædvanlig opgave.

De skal svare på, om der er grund til at tro, at en gruppe irakere blev udsat for tortur for godt 13 år siden i det sydlige Irak.

Det er næste skridt i det stadig mere omfattende retsopgør om "Operation Green Desert."

23 irakere hævder, at Danmark er medansvarlig for den angiveligt umenneskelige behandling, de blev udsat for.