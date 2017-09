Rangliste med asylansøgere: Danmark på laveste placering i 10 år

- Vi har gennemført 64 opstramninger, der har gjort os til et mindre attraktivt land at søge asyl i.

- Det betyder, at vi i højere grad kan koncentrere os om at få dem, der er kommet, ud på arbejdsmarkedet og få dem til at tage landet, sproget og værdisættet til sig, siger udlændingeminister Inger Støjberg (V) til avisen.

Faldet får flere politikere til at kritisere, at regeringen har valgt at stoppe modtagelsen af kvoteflygtninge via FN. Noget Danmark ellers har været et foregangsland inden for.

Stoppet er kommet for at give Danmark "et pusterum". Det er der dog ingen grund til med det faldende antal asylansøgere, mener både Enhedslisten og De Radikale.

- At stoppe modtagelsen af 500 kvoteflygtninge og dermed løbe fra vores internationale aftale er det samme som at sige, at Danmark kan man ikke stole på i de her sammenhænge, siger udlændingeordfører hos De Radikale Sofie Carsten Nielsen til avisen.

Også Dansk Folkeparti ser mulighed for, at genåbne modtagelse af kvoteflygtninge.

- Hvis vi lukker helt ned for de spontane asylsøgere med et asylstop ved grænsen, så kan vi sagtens diskutere at tage 500 kvoteflygtninge om året, siger udlændingeordfører fra Dansk Folkeparti Martin Henriksen.