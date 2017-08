Raket-Madsens støttegruppe lukker på grund af drabssag

Sagen om den dræbte svenske journalist Kim Wall har fået konsekvenser for opbakningen til den fængslede Peter Madsens raketprojekt.

Sent tirsdag aften lagde de en meddelelse ud på foreningens hjemmeside.

Her står der, at man vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling i slutningen af september med det formål at opløse foreningen.

- Drømmen er brast for os alle. Projektet blegner i sammenligning med et meningsløst tab af menneskeliv. Der er ikke længere gejst til at fortsætte. Tilliden er brudt, står der.

Det er angiveligt en samlet bestyrelse, der bakker op om beslutningen.

Foreningen opfordrer i samme meddelelse til, at man støtter organisationen Journalister uden Grænser.