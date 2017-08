Raket-Madsen udskød raketopsendelse dagen inden ubådstur

Det fremgår af Peter Madsens blog på mediet Ingeniøren.

Det var omkring klokken 19 torsdag i sidste uge, at de to sejlede ud fra Refshaleøen i København. Aftenen før klokken 22.27 blev hans blogindlæg lagt op på mediet.

I ugerne forinden havde Peter Madsen debatteret med konkurrenten Copenhagen Suborbitals (CS) om, hvem der først skulle have lov til at opsende sin raket.

Peter Madsen erkendte i indlægget, at CS bookede tid først.

- Så jeg vælger, efter at have overvejet det grundigt, at vi først opsender, når CS har opsendt.

- Dermed respekterer vi både argumentet om "først til mølle" og argumentet om "stil dig bagest i køen", og det må så være hævet over enhver tvivl, at jeg ikke chikanerer CS i denne sammenhæng, skrev Peter Madsen.

Søfartsstyrelsen og Forsvaret havde godkendt begges raketopsendelser og udlånt et havområdet ud for Nexø. Og det var ifølge Ingeniøren så op til dem selv at beslutte sig for fordelingen.

Ubåden, som Madsen selv har bygget, blev set omkring midnat natten til fredag og var derefter ude af syne, indtil den dukkede op syd for Drogden Fyr næste formiddag.

Her sank båden, og da Peter Madsen kom i land, blev han anholdt af politiet og sigtet for drab på Kim Wall.

Københavns Byret valgte dagen efter at varetægtsfængsle Peter Madsen, men ikke på en mistanke om drab.

Retten fængslede Madsen på baggrund af en mistanke om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Kim Wall er endnu ikke blevet fundet.