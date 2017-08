Raket-Madsen stilles for en dommer lørdag formiddag

Grundloven kræver, at en anholdt bliver stillet for en dommer inden 24 timer eller løsladt.

Indimellem sker det dog, at en anholdt bliver fremstillet i grundlovsforhør ad to omgange. Det sker ved, at den anholdte først bliver præsenteret for en dommer og så ført ud af retten igen. Selve sagen bliver så fremlagt senere.

I dommervagtsjargon siger man, at den sigtede bliver "vendt". Og det er efter alt at dømme det, der kommer til at ske lørdag.

Opfinderen Peter "Raket" Madsen blev fredag anholdt og sigtet for drab på en 30-årig svensk kvinde. Hun havde torsdag aften været med Madsen ude at sejle i opfinderens hjemmebyggede ubåd.

Kvindens kæreste meldte natten til fredag kvinden savnet. Heller ikke ubåden var der nogen spor efter.

Fredag formiddag modtog Forsvarets søredningstjeneste opkald fra skibe, som havde set ubåden i farvandet syd for Drogden Fyr.

Lidt senere sank ubåden. Peter Madsen blev samlet op og sejlet i havn i Dragør. Her kørte han væk med politiet, og senere på dagen meldte Københavns Politi ud, at Madsen var blevet sigtet for drab på kvinden.