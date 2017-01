Placeringen af en ny politiskole i Vestdanmark er fortsat en hovedpine for justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og trekløverregeringen.

Radiotavshed i sag om placering af ny politiskole

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet undrer sig gevaldigt over, at der i øjeblikket intet sker i forbindelse med placeringen af en ny politiskole i Vestdanmark.

Og umiddelbart er der intet nyt på vej.

- Jeg har ikke noget nyt at sige. Vi skal nok vende tilbage, når vi har noget fornuftigt at sige, siger Pape.

Det er lidt over et år siden, at politiforliget faldt på plads. Det var den daværende Venstre-regering, som sammen med blå blok og Socialdemokratiet indgik politiforliget.

Trekløverregeringen bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative ønsker at bygge en helt ny politiskole i Herning.

Et nybyggeri er Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet imod. DF og S ser hellere en ny politiskole oprettet i eksisterende bygninger.

Mødet i december fandt sted, kort tid efter Papes udnævnelse som justitsminister. Dengang kaldte Pape forløbet om politiskolen for "uskøn".

Siden de ord er der ingenting sket, bekræfter Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen.

DF vil have ministeren i arbejdstøjet med det samme.

- Det er over et år siden, at vi lavede en aftale om en ny politiskole, så jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kommer i gang, siger gruppeformand Peter Skaarup, som i en årrække var DF's retsordfører.

Han kan umiddelbart ikke se, at regeringen kan tilbyde DF noget, som kan få blå bloks største parti til at ændre kurs og alligevel sige god for nybyggeri i Herning.

- I denne sag går vi efter bolden, og vi går efter, at vi skal starte uddannelsen af politielever i 2018.

- Og vi skal se på, hvad tingene koster. Alt andet lige ser det ud til at blive dyrere med et nybyggeri, og det vil tage længere tid, siger Skaarup.

Peter Kofod Poulsen, der er DF's retsordfører og altså ham, der skal sidde med ved eventuelle drøftelser om placeringen af politiskolen, forstår heller ikke regeringens tøven.

- Dansk politi er presset, og derfor skal vi have et sted, hvor vi kan uddanne flere betjente.

- Jeg kan ikke forstå, at når der et flertal i forligskredsen, som siger, at vi skal bruge en eksisterende bygning og hurtigt lave det til en politiskole, at det så ikke sker, siger han.