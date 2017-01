Radiochef kan få bøde for at navngive mistænkt attentatmand

Ny bødesag om at bringe navn på Basil Hassan, som mistænkes for at ville dræbe Lars Hedegaard.

Chefen for Radio24Syv risikerer at blive straffet for at offentliggøre navnet på den mand, som mistænkes for at have forsøgt at dræbe Lars Hedegaard.

Københavns Politi kræver en bøde på 10.000 kroner til chefredaktør Jørgen Ramskov.

Sagen behandles på tirsdag af Københavns Byret. Tidligere har flere andre måttet betale bøder for at bringe navnet.