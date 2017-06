Radikale vil nedsætte agentur i kampen mod falske nyheder

I anledning af grundlovsdag præsenterer partiet derfor et nyt udspil forud for de kommende forhandlinger om et medieforlig og et forsvarsforlig.

Udspillet indeholder blandt andet et forslag om at nedsætte et selvstændigt agentur, der skal identificere falske nyheder og korrigere dem.

- Vi vil efter europæisk forbillede skabe en uafhængig institution, som har til opgave at opspore og afdække falske nyheder, der florerer i danske medier eller på sociale medier som eksempelvis Facebook, siger politisk leder Morten Østergaard.

Inspirationen til et agentur kommer fra EU. Her oprettede man i 2014 et agentur til at håndtere russisk sponsorerede misinformationskampagner målrettet europæiske valgkampe.

- Det er helt afgørende, at vi forstår, at stater som Rusland aktivt forsøger at påvirke vores holdninger, siger Morten Østergaard.

- Hvis ikke vi tager modtræk til det, risikerer vi, at de får held til at undergrave tilliden til vores demokratiske institutioner, tilføjer han.

Det er ikke meningen, at agenturet skal straffe dem, der deler falske nyheder, fortæller Morten Østergaard.

- Udfordringen er, at de, der agerer ved at sprede falske nyheder på eksempelvis sociale medier, ofte sidder langt herfra - også selv om de kan et formfuldendt dansk, siger han.

- Derfor sigter vi mere efter at få det afdækket og udstillet, sådan at den kritiske danske offentlighed kan blive vores bedste værn mod det.

Det Radikale Venstre foreslår at afsætte ti millioner kroner på at drive agenturet årligt. De penge skal findes i forbindelse med de kommende medieforhandlinger.

Derudover vil partiet styrke de uafhængige danske medier og licensfinansierede DR, ligesom det foreslår at styrke det danske cyberforsvar i stedet for at opruste med flere værnepligtige.

Den politiske leder kommer samtidig med en klar opfordring til regeringen forud for de kommende forhandlinger:

- Hvis vi ender med et forsvarsforlig, der giver os flere værnepligtige, og et medieforlig, der svækker vores licensfinansierede medier, står vi samlet set svækket i kampen mod det, som er en af de åbenlyse trusler mod os: Nemlig angreb via cyberspace og påvirkning af vores holdninger via fake news.

- Det er derfor, vi synes, det er så vigtigt på grundlovsdag at få vist den anden kurs, siger Morten Østergaard.