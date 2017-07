Radikale vil hurtigt med i EU's banksamarbejde

Det kan kun gå for langsomt med at få Danmark med i EU's banksamarbejde. Vi burde deltage straks, og ikke vente indtil efteråret 2019, når et udvalg afleverer sin rapport til regeringen.

- Jeg forstår ikke, at det skal tage to år at vurdere. Vi vurderede det grundigt i S-R-regeringens tid, og intet forhindrer os i at tiltræde nu. Det er tværtimod skærpet af briternes exit fra EU, siger Morten Østergaard.

- Timingen tilsiger, at man skal bevæge sig noget hurtigere ud på brættet, end regeringen foreslår. Det er lidt fodslæbende.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) bad tirsdag et udvalg vurdere dansk deltagelse i EU's banksamarbejde. Regeringen vil først om to år træffe afgørelsen om, hvorvidt vi skal gå med.

Banksamarbejdet begyndte i 2014. I 2015 fandt Thorning-regeringen og Folketingets flertal, at det vil være en fordel for Danmark at deltage i EU's banksamarbejde.

- Med Brexit forsvinder et meget stort ikke-euroland fra klubben. Og dermed muligheden for at påvirke EU's arbejde med finansiel stabilitet udenfor bankunionen, påpeger Morten Østergaard.

Danskerne skal ikke stemme om at gå med i EU's bankunion. Vi afgiver ifølge Justitsministeriet ikke suverænitet efter grundlovens §20. Den udløser end folkeafstemning, hvis der ikke er 5/6 flertal i Folketinget.

- Den store politiske gevinst ved at gå med er, at vi bliver det første ikke-euro land i bankunionen. De 27 EU-lande er ved at lægge sporene ud, siger Morten Østergaard.

- Det er ærgerligt, at regeringen lægger op til den lange analyse. Det er jo i efteråret, at de første store slag skal slås om EU's fremtid. Der kunne man skaffe os en stor politisk kapital ved at signalere, at vi vil de andre.