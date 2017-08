Radikale vil give folkeskoler frihed til at sætte egne mål

Landets folkeskolelærere og -ledere har for lidt bestemmelse og ansvar til selv at udforme projekter og mål for deres egen skole. Hvis ansvaret gives tilbage til dem, vil eleverne få en bedre skoledag.

Her lægger De Radikale op til, at alle beslutninger, som ikke nødvendigvis skal træffes i skoleforvaltningen eller i kommunen, rykkes ud på den enkelte skole - hos de mennesker, som hver dag arbejder lige netop der.

- Vi oplever, at skoleforvaltningerne er svulmet op over de seneste år. At der sker mere indberetning, og at der er et større ønske om fjernstyring af den enkelte skole.

- Den udvikling vil vi gerne gå op imod, fordi vi har tilliden til, at man kan træffe bedre beslutninger lokalt. På rådhuset kan man ikke vide, hvad der er de rigtige løsninger for alle, siger Morten Østergaard.

Skoleområdet skal gennemgås for at fjerne indberetninger, kontrol og styring, som kunne varetages på den enkelte skole, foreslår den politiske leder.

For det vil give lærere, pædagoger og ledere mere tid til at undervise og lede fremfor at dokumentere og afrapportere, mener han.

- Jeg er sikker på, at det her vil blive oplevet som en højere grad af frihed, hvis man selv har defineret og designet de udviklingsprojekter, man arbejder med, siger den radikale leder.

Danmarks Lærerforening er begejstret for forslaget. Her mener formanden, Anders Bondo Christensen, at undervisningen vil blive bedre, hvis lærerne bliver vist tillid og får mere ansvar.

- Vi synes, det er en god idé at fjerne så meget indberetning, kontrol og styring som muligt. Der er rigtig mange lærere, som føler, at der er blevet smidt det ene system ned over dem efter det andet, fortæller han.

Folkeskolen skal have et fælles mål hele landet over, men mere selvbestemmelse vil være til gavn for både lærere og elever, mener formanden.

- Den der detailstyring, hvor man bestemmer, hvordan man skal lave elevplaner, målstyret undervisning og så videre, det skal vi af med.

- Fordi jo mere ansvar man giver lærerne, jo bedre undervisning præsterer de.