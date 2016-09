Radikale støtter monarkiet med lille flertal

Monarkiet skal ikke afskaffes.

Det vedtog Det Radikale Venstres landsmøde, som ved en tæt afstemning søndag forkastede et forslag med 115 stemmer mod 97.

Blandt argumenterne for at bevare kongehuset lød det fra talerstolen blandt andet, at de De Radikale risikerer at blive til grin i hele kongeriget. Og at man heller ikke vil rive Roskilde Domkirke ned, selv om det i dag aldrig ville besluttet at bygge kirken, hvor danske konger og dronninger ligger begravet.