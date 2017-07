Radikale skifter spor og vil forbyde burka

De Radikale har skiftet holdning og vil nu forbyde muslimske kvinder offentligt at bære niqab eller burka, der dækker ansigtet. Samtidig skal myndighederne hjælpe undertrykte muslimske kvinder.

- Det vil være rigtig fint, at vi kan se alle mennesker i øjnene og kan se deres ansigtsudtryk, når man går på gaden eller i supermarkedet. Det betyder rigtig meget for mig, siger Lotte Rod.

Dansk Folkeparti vil genfremsætte sit forslag, som forbyder niqab, efter at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har støttet Belgiens forbud mod niqab.

Dommen støttes af udlændingeordførerne Martin Henriksen (DF), Marcus Knuth (V) og Naser Khader (K).

De Radikale kræver hjælp til muslimske kvinder, fastslår Lotte Rod.

- Hvis Det Radikale Venstre skal være med, så skal vi også gøre en indsats for at hjælpe de kvinder, som gerne vil ud af undertrykkelsen. Det batter for alvor noget, siger Lotte Rod.

Menneskerettighedsdomstolen mener, at Belgiens forbud mod niqab tjener den sociale sammenhængskraft - "beskyttelsen af andres rettigheder og frihed".

Det er ifølge domstolen "en nødvendighed i et demokratisk samfund".

Menneskerettighedsdomstolen afviste i 2014, at et forbud mod burka og niqab strider mod retten til religiøs frihed. Forbuddet går ifølge Justitsministeriet heller ikke mod den danske grundlov.

Spørgsmål: - Er et forbud ikke en kovending for De Radikale?

- Vi har før været imod, fordi forbuddet blev brugt som symbolpolitik. Man ville gøre burkaer til det helt store problem. Men man fandt ud af, at næsten ingen går med det, siger Lotte Rod.

- Men jeg vil gerne være med til at forbyde det. Hvis regeringen så gør en større indsats for at hjælpe kvinderne ud af undertrykkelsen.