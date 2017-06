Radikale opfordrer blå blok og Løkke til at droppe Støjberg

Det siger udlændingeordfører Sofie Carsten Nielsen (R) i sagen om Støjbergs ulovlige instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ældre ægtefæller i landets asylcentre.

Dokumenter fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som Politiken har lagt frem, viser nu, at der også er blevet begået administrative fejl undervejs.

- Der er ikke bare blevet begået fejl. Der er blevet handlet ulovligt og administreret ulovligt. Det er i direkte modstrid med det, Inger Støjberg sagde på et samråd 1. juni.

- Hun har talt usandt på samrådet, hvor hun også ændrede forklaring. Dette lægger nye dimensioner til graden af ulovligheder, der er begået i denne sag, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Loyalitet er vigtig i dansk politik, men vi har et retssamfund og et demokrati, der hviler på de grundlæggende retspolitiske principper om, at man skal overholde lovgivningen. Lov er lov, og lov skal holdes.

Hidtil har blå blok holdt hånden over Støjberg. Ministeren kan i øvrigt se frem til endnu et samråd i sagen. Sidste uges samråd varede hele fem timer. Her gentog Støjberg, at der er blevet administreret lovligt i sagen.

Dokumenter i sagen viser ifølge Politiken dog, at udlændingemyndighederne i flere tilfælde ikke foretog fyldestgørende partshøringer af de enkelte par, inden de blev tvangsadskilt.

Ifølge dansk forvaltningsret skal parrene have mulighed for at udtale sig, inden man kan tvangsadskille dem. Men det skete først måneder efter, og først efter at Folketingets Ombudsmand var gået ind i sagen.

- Et flertal i Folketinget, regeringspartierne og ikke mindst statsministeren bør tage det her alvorligt.

- Kan man have en minister, der bevidst udsender en ulovlig instruks, hvorefter der administreres ulovligt, lyder det fra Sofie Carsten Nielsen.

Hun tilføjer, at "vi undersøger hele tiden, hvad mulighederne er" til spørgsmålet om, hvorvidt Støjberg skal politianmeldes, hvis blå blok fortsat freder Støjberg.