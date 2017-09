Radikale mindes partiet afdøde nestor på landsmøde

- Vi vil mindes ham som politikeren, der ville løse problemer for at få en bedre verden. Og at han altid havde latteren og humoren med sig, siger Marianne Jelved.

Hun roser Niels Helveg for "fingerspidsfornemmelser, analytiske evner og med en retningssans for, hvor han var, og hvor han skulle hen".

Niels Helveg Petersen støttede som De Radikales leder Schlüter-regeringens økonomiske politik fra 1982 til 1993, og han tjente Schlüter som økonomiminister 1988-90 i VKR-regeringen.

I 1993 var De Radikale med til at vælte Schlüter efter tamilrapporten. Det banede vej for socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen som statsminister. Under ham var Niels Helveg Petersen udenrigsminister fra 1993 til 2000.

Hos De Radikale vendte han partiet til fuldtonet støtte for EU. Det skete efter danskernes ja i 1986 ved folkeafstemningen om Det Indre Marked. De Radikale havde ellers anbefalet danskerne at stemme nej.

- Jeg tror, at han mente, at det er bedre at være for og ville noget, end at være imod, siger Marianne Jelved.

Siden støttede Helveg som udenrigsminister, at danske F-16 fly deltog i Natos luftangreb i 1999 på Jugoslavien for at stoppe serbernes folkemord i Kosovo. Det skete uden FN-mandat og trods modstand fra mange Radikale.

- Man kan ikke have et folkemord og bare lade det passere. Man må ud at agere, siger Marianne Jelved.

De Radikale delegerede kan skrive mindeord til Niels Helveg Petersen ved et mindebord udenfor mødesalen på Hotel Nyborg Strand, hvor partiet holder landsmøde.