Radikale hælder S-udspil om jobcentre sydpå ned af brættet

Men det forslag er ikke nok til at rette op på de stramninger over for udenlandsk arbejdskraft, som blandt andet S står bag. Sådan lyder det fra R-leder Morten Østergaard.

I stedet foreslår han, at enhver virksomhed, der forgæves forsøger at rekruttere en medarbejder i jobcentret, skal have lov til at rekruttere fra ethvert land uden for Danmark.

- Vi vil give en garanti mod flaskehalse. Enhver virksomhed, der har rekrutteret forgæves i Danmark skal have ret til at hente en udenlandsk medarbejder, siger Morten Østergaard.

Lønniveauet er underordnet. Det eneste krav er, at løn- og arbejdsvilkår er på dansk niveau.

Det vil give et væsentligt bidrag til vækst og beskæftigelse, mener De Radikale, som regner med, at det samlede forslag vil øge beskæftigelsen med 5000 personer over fem år.

Medfølgende ægtefæller skal modsat i dag automatisk have udstedt arbejdstilladelser, og ansøgningsfrister skal sløjfes for godkendte virksomheder.

- Det er en stor barriere, at det er svært for medfølgende ægtefæller at få arbejdstilladelse i Danmark, siger Morten Østergaard.

I sidste uge tilkendegav et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF, at de vil stramme reglerne for udenlandsk arbejdskraft.

Det skal være slut med, at virksomheder og udlændinge tæller gratis bolig, bil og madordning med på lønsedlen for at nå op på 400.000 kroner som indtægt.

Det er beløbsgrænsen for, hvor meget en udlænding uden for EU skal kunne fremvise på en lønseddel for at få lov til at opholde sig i Danmark.