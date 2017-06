Radikale anklager DF for fallit i afghanistanpolitik

Det er en falliterklæring, hvis Danmark ikke har som mål at indføre demokrati i Afghanistan. Det siger De Radikales forsvarsordfører, Kristian Hegaard, forud for et møde i Udenrigspolitisk Nævn torsdag.

Her vil Dansk Folkeparti have regeringen til at slå fast, at formålet med Danmarks tilstedeværelse alene er at sikre Vesten mod, at der opstår nye terrorlejre i Afghanistan.