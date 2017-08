Radikale advarer mod nyt stramt styringssystem af sygehuse

Partierne reagerer på meldingen fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, om, at partiet er klar til at sløjfe kravet allerede fra næste år.

Det vækker glæde hos De Radikale og SF, at der tegner sig et flertal af partier, der vil afskaffe produktivitetskravet til landets sygehuse.

- Det synes jeg, er en god idé. Hvis det stod til os radikale, så var det blevet afskaffet allerede i år, siger sundhedsordfører Lotte Rod (R).

Lotte Rod ser nu frem til, hvad Socialdemokratiet vil sætte i stedet for produktivitetskravet. Hun advarer samtidig mod et nyt stramt system.

- Det vigtige for os er, at der nu bliver en større tillid og frihed til medarbejderne på vores sygehuse, og at man ikke kommer til at opfinde et nyt stramt styringssystem, som bare overtager toprocentskravet, siger hun.

Siden midten af 00'erne har de offentlige sygehuse været underlagt et produktivitetskrav. Siden 2007 har det ligget på to procent.

Kravet pålægger sygehusene at øge aktiviteten med to procent hvert år - altså levere mere aktivitet for de samme penge.

SF, der længe har kæmpet for at få skrottet produktivitetskravet, glæder sig ligeledes over meldingen.

- Det er selvfølgelig en kæmpe sejr, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet nu vælger at lytte til opråbene fra sundhedsvæsnet, siger partiformand Pia Olsen Dyhr i en skriftlig kommentar.

- Det handler jo om, at der er en grænse for, hvor hurtigt vores læger og sygeplejersker kan løbe, siger hun.

Mandagens melding fra Mette Frederiksen kom bag på Venstre og Dansk Folkeparti, som var mere lunkne.

- Det er en overraskende melding, og en melding som i høj grad må skabe usikkerhed. For det rejser jo spørgsmålet: Hvad vil Socialdemokratiet sætte i stedet?, lød det tidligere fra Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann.

Finansordfører René Christensen (DF) mener, at det er urealistisk, at produktivitetskravet fjernes fra næste år, fordi der allerede er indgået en aftale om regionernes økonomi for 2018.

Af aftalen fremgår det, at produktivitetskravet på to procent fastholdes.