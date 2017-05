Radikale: Undersøgelse skal genskabe tillid til Skat

Det siger politisk leder for De Radikale, Morten Østergaard. Partiet ønsker ligesom Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Alternativet, at der bliver igangsat en undersøgelse af Skat.

- Jeg tror ikke, at der er nogen, der med fuldt overlæg har truffet beslutning om, at staten skulle gå glip af et trecifret milliardbeløb. Men af samme grund er det vigtigt at undersøge, hvad der er foregået, siger Morten Østergaard.

Både røde og blå skatteministre har siddet med ansvaret i de år, hvor antallet af medarbejdere i Skat er dalet, samtidig med at udenlandske kriminelle har snydt for over 12 milliarder kroner i udbytteskat, og gæld er blevet inddrevet ulovligt.

- Jeg kan godt forstå, at borgere er dybt forargede, når man betaler sin skat og de bøder, man skylder, mens der er andre, som bare lader være, uden at det får konsekvenser, siger Morten Østergaard.

- Det er en forargelse, som jeg tror, vi skal tage rigtigt alvorligt i et system, der står og falder med, at vi alle synes, det giver mening at betale en høj skat.

Morten Østergaard har også selv været forbi posten som skatteminister.

I forbindelse med ministerrokaden 3. februar 2014 blev han udpeget som ny skatteminister, efter at Jonas Dahl (SF) efterlod stolen tom, da SF trådte ud af regeringen.

- Når vi i dag kigger tilbage, er jeg da dybt optaget af, om der var noget dengang, vi skulle have gjort anderledes, siger han.

- Jeg vil ikke have siddende på mig, at der er noget, jeg ikke vil have undersøgt, fordi jeg har siddet i regeringens økonomiudvalg i fire år og i skatteministeriet i seks måneder. Tværtimod. Lad os undersøge det hele. Og er der et ansvar at placere, så skal det placeres.

Nuværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger til Ritzau, at han hurtigst muligt vil indkalde partierne til drøftelser om en undersøgelseskommission af Skat.