Finansordfører Martin Lidegaard (R) er ikke tilfreds med, at Socialdemokraterne ønsker at bevare boligskattestoppet.

Radikale: Socialdemokraternes boligforslag er asocialt

- Vi fatter ikke, at Socialdemokraterne insisterer på at fastholde skattestoppet på boliger.

Det forslag vækker dog langt fra begejstring hos partiets tidligere regeringspartner De Radikale. Finansordfører Martin Lidegaard (R) glæder sig over, at Socialdemokraterne bakker op om energiforliget, men ellers er der ikke meget ros fra den radikale ordfører:

Socialdemokraterne foreslår at afsætte 30 milliarder kroner frem til 2025 til at skabe tryghed for boligejerne.

- Det er asocialt og giver ingen tryghed for boligejerne, fordi grundskylden jo vil fortsætte med at galoppere derudad, skriver Martin Lidegaard i en skriftlig kommentar.

Dermed bliver splittelsen mellem de to tidligere regeringspartnere igen en smule større.

Med 30 milliarder kroner til boligejerne frem til 2025 overgår Socialdemokraterne regeringen, der har foreslået at afsætte 24 milliarder kroner.

Socialdemokraterne vil med pengene fastholde skattestoppet for ejendomsværdiskat, som har eksisteret i cirka 15 år. Desuden skal rentefradraget holdes i ro, og der skal betales penge tilbage til boligejere, der har betalt for meget i skat, foreslår partiet.

Boligskatten er ikke det eneste område, som de tidligere to regeringspartier er uenige om.

De Radikale ønsker i modsætning til Socialdemokraterne at hæve pensionsalderen. Partiet har også udtrykt sig positivt over for regeringens skatteudspil, mens Socialdemokraterne afviser skattelettelser.

Socialdemokraterne vil fjerne besparelser på erhvervsuddannelserne. Martin Lidegaard er dog ikke tilfreds med, at Folketingets største parti ikke afsætter penge til andre uddannelser:

- Jeg forstår ikke, at man ikke vil rette op på Venstres hårde besparelser på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.

- Fra radikal side ønsker vi netop at gennemføre reformer for at få råd til at investere i vores børn og deres uddannelser, en generationsgave, som vi kalder det, siger han.