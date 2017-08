Radikale: Hiv grænsebetjente hjem til skudplagede byer

- Der er behov for ekstra bemanding i København nu, både til tryghedsskabende arbejde, men også til forebyggende indsatser, der er med til at få brødrene væk fra bandekriminalitet, siger næstformand, der selv bor på Nørrebro.

Hun er godt klar over, at mere politi i sig selv ikke løser problemet.

- Man kan aldrig forsikre sig mod sindssyge mennesker, der skyder efter fuldkommen uskyldige mennesker.

- Men vi ved, at politiet i København og for den sags skyld i resten af landet er presset og kører på pumperne, siger hun.

Om ikke så forfærdeligt længe begynder forhandlingerne om næste års finanslov.

Og Sofie Carsten Nielsen er ikke afvisende over for at lægge stemmer til at tilføre politiet flere ressourcer, hvis det ikke lykkes at få stoppet grænsekontrollen.

- Bare det ikke sker som sidste gang, hvor der blev taget ved at skære på ungdomsuddannelserne.

- Det får vi kun flere kriminelle af, og så er det lige som at tisse i bukserne, siger hun.