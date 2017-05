Radikale: Dybt alvorligt at droppe højere pensionsalder

- Det tyder på, at vi står over for meget store udfordringer, når regeringen tilsyneladende er villige til at føre en hvilken som helst politik, siger han.

VLAK-regeringen havde et mål om at hæve befolkningens pensionsalder med et halvt år fra 67 år til 67,5 år. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) erkender dog, at der ikke kan samles politisk opbakning til planerne.

Dermed opgiver statsministeren at få målet igennem.

- Det er først og fremmest bekymrende for den næste generation. Det betyder, at den sparekurs, vi har set, givetvis kommer til at fortsætte - nedskæringer på uddannelser og grøn omstilling.

- Hvis ikke man vil skabe handlemulighederne, er man nødt til at skrue ambitionerne ned, siger Morten Østergaard.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti gjorde det allerede i februar i år klart, at de ikke ville støtte en højere pensionsalder.

- Det er klart, at man skal have 90 mandater for at kunne gennemføre sin politik.

- Men jeg mener, at det en regerings forpligtelse at sikre, at man på et så vigtigt område som den økonomiske politik, har sit parlamentariske grundlag i orden - allerede inden man danner regering, siger Morten Østergaard.