Radikal partileder vil gøre staten til hashsælger

Det er ikke kun på Christiania, at der i disse dag bliver taget stilling til salget af hash.

Også hos De Radikale har man skiftet holdning til salg af hash.

Lørdag morgen skriver De Radikales partileder, Morten Østergaard, at han nu går ind for statskontrolleret hashsalg, efter i mange år at have fastholdt at sundhedsfaren ved hashmisbrug var tilstrækkeligt et argument for ikke at overveje en legalisering.