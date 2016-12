Rådgivning frygter at flere unge tvinges til udlandet

Søndag skriver Berlingske, at Udenrigsministeriet i øjeblikket har 20 personer på en liste, som ministeriet prøver at hjælpe hjem fra udlandet til Danmark.

Men det tal mener Susanne Fabricius, projektleder hos Etnisk Ung, ikke afspejler hele problemets omfang.

- Mit indtryk er, at der er et mørketal. Hvor stort det er, det kan jeg selvfølgelig ikke oplyse om, siger hun.

I rådgivningen har man de sidste år oplevet et stigende antal henvendelser.

Det gælder særligt i sommerperioden, hvor det ifølge Susanne Fabricius er højsæson for genopdragelsesrejser, og hvor rådgivningen de sidste år har lavet kampagner for at oplyse om sin eksistens.

Det har givet stigninger i antallet af henvendelser fra unge, der enten frygter for at blive sendt væk, eller allerede er blevet det.

- Kampagnerne har været nødvendige, for problematikken er ikke forsvundet. Det har været nødvendigt at gøre både fagfolk og unge opmærksomme på det her, siger Susanne Fabricius.

Henvendelserne handler om ophold af en varighed fra få måneder til mange år. Det kan også være både drenge og piger, der sendes væk mod deres vilje.

- Med drenge er det typisk noget med, at forældrene synes, at de er kommet ind i dårligt selskab. Eller at de er blevet for danske.

- Mens pigerne i familiens øjne har været ude og udfordre et æresbegreb - har fået en for stor selvstændighed, siger Susanne Fabricius.

Ifølge hende risikerer nogle piger i yderste konsekvens tvangsægteskab og kvindelig omskæring på rejserne.

Der findes ikke en offentlig statistik over, hvor mange unge der søger hjælp i disse typer sager.

Til Berlingske fortæller Udenrigsministeriet dog, at der de seneste fire år løbende har været mellem 10 og 40 sager.