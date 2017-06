Rådgiver: Reformer og debat øger usikkerhed om pensionsbudget

For Brian Stjernholm, direktør i den finansielle rådgivningsvirksomhed Uvildige.dk, kommer det langt fra som en overraskelse, at mange danskere tilsyneladende ikke aner, om de har penge nok at rutte med, når de går på pension.

Han møder kunder i virksomheden og tilhørere til foredrag, som er utrygge ved de økonomiske udsigter for deres pensionstilværelse - blandt andet efter meget politisk debat om pensionsområdet.

- Selv om du egentlig føler, at du har sparet fornuftigt op og har en god formue, skaber det utryghed, når der er snak om, at pensionsalderen skal rykkes.

- Jo flere gange der er nogen, der taler om at lave dine vilkår om, desto mere utryg bliver du også, så det tror jeg helt klart spiller en rolle, siger han.

Ifølge en ny undersøgelse, der lavet af analysefirmaet YouGov for Danica blandt 5000 danskere, aner mange ikke, om de sparer nok op. Det skriver Politiken.

Det billede kan Brian Stjernholm godt genkende.

- Nogle kommer og er meget urolige, men hvor det viser sig, at der er penge nok. Andre er ikke specielt urolige, men burde måske være det. Fællesnævneren er, at der er en hel del, der faktisk ikke har det fulde overblik, siger han.

- Det er fint nok, hvis man har en fornuftig pensionsordning og er 30 år. Så kan man simpelthen ikke have det fulde overblik, for der kan ske så meget frem til ens pensionsalder, siger Brian Stjernholm.

Han understreger, at der altid vil være usikkerhed forbundet med at planlægge sin pension mange år frem i tiden.

Men for dem, hvor 30'erne ligger årtier tilbage, er det en god idé at have en mere detaljeret plan for livet efter sidste arbejdsdag, lyder det.

Generelt lyder det gode råd, at man skal sørge for at have et godt overblik over sin samlede formue - og ikke alene fokusere på sin pensionsordning. For nogle vil det nemlig kunne betale sig at få høvlet gæld af frem for at lægge penge til side.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tirsdag en ny aftale om danskernes pension.

Den skal blandt andet dæmme op for en del af problemet med, at det for nogle slet ikke kan betale sig at spare op, fordi de bliver modregnet i offentlige ydelser.