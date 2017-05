Råd for socialt udsatte: Katastrofalt at udsatte dropper medicinkøb

- Jeg mener, at især fattigdomsydelserne er en væsentlig årsag til, at kontanthjælpsmodtagere ikke kan betale for deres lægeordinerede medicin.

Det er især fattigdomsydelserne, der gør det svært for nogle borgere at betale for deres receptpligtige medicin.

- Det er ganske enkelt katastrofalt, at vi har nogle udsatte mennesker, der ikke kan få den medicin, de har brug for, siger formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen.

En rundspørge, som Danmarks Apotekerforening har gennemført blandt landets 214 apotekere, viser, at halvdelen af landets apoteker hver uge oplever, at borgere fravælger eller udskyder deres medicinkøb.

Årsagen er, at de ikke har nok penge på kontoen. Og det overrasker ikke Jann Sjursen.

- Vi har behov for at tilbyde nogle overførselsudgifter til vores udsatte borgere, der svarer til de udgifter, borgere i al almindelighed har.

- Det gælder selvfølgelig især udgifterne til receptpligtig medicin, siger Jann Sjursen.

For de borgere, der er i beskæftigelse, men alligevel har svært ved at finde penge til medicin, mener Jann Sjursen, at der er behov for flere rådgivningstilbud.

- Hvis du ikke kan overskue din økonomi, skal der være nogen, der kan hjælpe dig på rette fod, siger han.

Som reglerne er i dag, skal medicinbrugerne ved begyndelsen af tilskudsåret selv betale de første 950 kroner af regningen på medicin.

Først herefter udløses tilskud til medicin.

Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) håber, at en ændring af systemet kan afhjælpe problemet.

- Der skal vi sikre, at det kan blive udlignet over et år, så man har det samme tilskud over hele året og ikke står med en førstegangsregning, siger Liselott Blixt.