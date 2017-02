Råd: Far, mor og faglighed skal børns ulige læring til livs

I en beretning fra rådet mandag bliver det slået fast, at social baggrund stadig er en afgørende faktor for små børns sprog og sociale evner.

Det er ifølge Formandskabet for Rådet for Børns Læring opskriften på at komme børns ulige muligheder for at lære og udvikle sig til livs.

Og selv om problemet ikke kan løses alene af dagtilbud og skoler, har de en vigtig opgave. Det siger Agi Csonka, formand for Rådet for Børns Læring.

Hun peger særligt på, at pædagoger og lærere får bedre kompetencer til at vejlede og samarbejde med forældrene.

- Vi kan se, at især kortuddannede forældre og forældre med anden etnisk baggrund efterlyser mere vejledning i, hvordan de kan være sammen med deres barn og understøtte, at barnet lærer mest muligt: Hvordan skal jeg læse en bog, hvad skal jeg lægge vægt på?

- Det kan pædagoger og lærere godt hjælpe dem med. Det er der nok mere brug for end at sidde på for små stole og snakke sukkerpolitik og fødselsdage, siger Agi Csonka, der også er direktør for Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Formandskabet peger i sin beretning på, at der skal sættes tidligt ind, da forskel i børnenes evner kan ses allerede i to- og treårsalderen.

Og netop det bliver centralt i et kommende dagtilbudsudspil, lyder det fra børne- og socialminister Mai Mercado (K).

- Børn skal ikke opleve, at der er lagt et bestemt livsspor ud for dem, allerede når de er to år. Vi skal holde deres fremtidsmuligheder åbne, og det gør vi bedst ved at støtte dem i deres udvikling, fra de er helt små.

- Vi skal handle nu og styrke dagtilbuddenes kvalitet - det er jeg helt enig i. Derfor kommer regeringen også med et dagtilbudsudspil, hvor kvalitet, kompetenceløft og forældresamarbejde vil stå centralt, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Det fremgår ikke, hvornår udspillet bliver fremlagt. Der er heller ikke oplysninger om, hvad det konkret vil indeholde.