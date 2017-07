R vil straffe kommuner der taber klagesager til handicappede

Det mener De Radikale, der også foreslår ni andre tiltag til at sikre handicappedes retssikkerhed.

Det skal koste i kommunekassen, hvis handicappede igen og igen får Ankestyrelsens ord for, at kommunens afgørelse i sager om støtte til handicappede er forkert.

Det er partiets handicapordfører, Kristian Hegaard, der præsenterer forslagene.

- Rettigheder er noget, man har. Ikke noget man skal klage sig til, siger han til Politiken.

- Ingen andre steder vil man acceptere så stor en fejlkultur som her, hvor det handler om ressourcesvage borgere.

Inden da skal kommunerne først tvinges til faglig sparring. Ankestyrelsen skal desuden have udvidet beføjelserne, så styrelsen selv kan gå i kødet på kommuner med mange fejl.

For at komme en langtrukken sagsbehandling til livs skal kommunerne offentliggøre, hvor mange sager de ansatte i snit arbejder med. Og borgerne skal på nettet kunne følge deres klagesager.

Socialminister Mai Mercado (K) har tidligere i år besluttet, at der hvert år offentliggøres et kort over, hvor mange sager de enkelte kommuner får omgjort af Ankestyrelsen. Hun kalder det en "tørresnor".

Venstres socialordfører, Carl Holst, tegner regeringens holdning, når han til Politiken siger, at der skal ske ændringer. Han er dog ikke parat til at gå så langt som De Radikale.

- Den offentlige sektor kan ikke moderniseres gennem tvang og kontrol, men via dialog og læring, siger Carl Holst.

Han er betænkelig ved de lange behandlingstider på ankesagerne.

- Jeg er blevet præsenteret for eksempler, der kunne tyde på, at kommuner betragter en langvarig ankesag som en spareøvelse, hvor man slipper for udgifter, mens den kører, siger Holst til avisen.

Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, er ikke afvisende over for at ændre noget.

- Men det er et minefelt mellem stat og kommuner, hvor vi skal passe på ikke at topstyre og ødelægge det positive i, at afgørelser bliver truffet lokalt, siger hun til Politiken.