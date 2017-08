R vil have Støjberg til at lukke ugandiske homoaktivister ind

- Det er vigtigt, fordi der er lande rundt omkring i verden, herunder Uganda, der ikke anerkender, at homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner har de samme rettigheder som alle andre, siger hun.

Det er organisationen LGBT Danmark, der har inviteret tre homoseksuelle aktivister fra Uganda til Copenhagen Pride 15. til 20. august for at fortælle om livet som homoseksuel i Uganda.

Men den norske ambassade i Uganda, der også behandler visumansøgninger for Danmark, vurderer, at aktivisterne ville blive i Danmark efter Copenhagen Pride. Derfor har de fået et nej til visum, skriver Politiken fredag.

De tre personer fra Uganda arbejder ifølge avisen på et danskstøttet projekt for homoseksuelle.

De danske myndigheder bør selv vurdere sagen, mener R.

- Jeg kan forstå, at det ikke er meget grundigt, at de her aktivister er blevet vurderet. De er inviteret herop som gæster i den meget store begivenhed, som Priden er, siger Sofie Carsten Nielsen.

De tre afslag, som Politiken har set, bygger blandt andet på, at de tre aktivister er unge, ugifte og ikke ejer jord.

Men aktivisterne er aldrig blevet spurgt, om de ejer jord, siger LGBT Danmark til avisen. Organisationen fortæller, at to af aktivisterne rent faktisk er jordejere.

- Og derudover kan man ikke blive gift som homoseksuel i Uganda, siger Susanne Branner Jespersen, der er projektleder i LGBT Danmark, til Politiken.

- Så det er et afslag på baggrund af en status, de aldrig nogensinde vil kunne opnå. Det er jo en diskriminerende praksis i sig selv.