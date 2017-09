R og EL: Forsvarsbrigade på 4000 soldater er spild af penge

Sådan lyder det fra både De Radikale og Enhedslisten, efter at regeringen ifølge Politiken har et ønske om at etablere en brigade på 4000 mand, som skal kunne operere selvstændigt på fremmed jord som for eksempel Baltikum.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, mener, at en brigade vil skabe større usikkerhed og optrappe konflikter.

- Det er både et meget bekymrende og farligt forslag, som kan blive utrolig dyrt.

- Jeg mener ikke, at det giver mere sikkerhed at bidrage til sådan en oprustning. Vi risikerer, at det kommer til en åben konflikt mellem Rusland og Nato. Og det har vi ingen interesse i, siger hun.

Samme toner lyder fra De Radikale forsvarsordfører, Martin Lidegaard.

-Jeg tror, det er spild af penge. I forvejen bruger Nato 19 gange flere penge på vores forsvar end Rusland hvert år.

- Derfor er der heller ingen - ikke engang Nato - der anser et konventionelt angreb fra Rusland på et Nato-land for sandsynligt. Skulle det endelig ske - Gud forbyde det - ville Rusland lide et knusende nederlag, siger han.