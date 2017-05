R indbyder sig selv til Løkkes pensionsmøde med tre forslag

- Jeg kan godt forstå, man synes, at der er nogen i oppositionen, der har været meget lidt konstruktive i denne sag. Men det gælder ikke Radikale Venstre. Vi er klar til at tage fat, og det håber jeg, at regeringen vil benytte sig af.

Det lod statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forstå i et interview med DR tirsdag. Men De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, byder sig til med tre konkrete forslag - og håber, at regeringen "vil besinde sig":

Når regeringen inden længe indkalder til forhandlinger om at få flere seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet, er det kun støttepartiet Dansk Folkeparti, der får en invitation.

Den radikale leder henviser til, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har dannet fælles front mod regeringens ønske om at hæve pensionsalderen med yderligere et halvt år.

Det forslag er til regeringens og Morten Østergaards fælles ærgrelse taget af bordet. I stedet skal politikerne drøfte, hvordan man ad frivillighedens vej får flere til at arbejde længere.

De Radikale har tre forslag. For det første skal alle barrierer for at gå senere på pension fjernes.

- Det er forbundet med en række begrænsninger at udskyde sin pension. Blandt andet i forhold til, hvor mange timer man skal arbejde - og hvor mange gange man kan udskyde den.

- De begrænsninger vil vi fjerne, så det bliver så fleksibelt som muligt. Flest muligt skal føle, at det kan betale sig at tage bare nogle få måneder mere på arbejdsmarkedet, siger Morten Østergaard.

Dernæst skal der oprettes en digital platform, så virksomhederne kan finde de rette arbejdsvillige seniorer. Adspurgt hvordan det skulle fjerne modviljen mod at ansætte seniorer, svarer Østergaard:

- Vi skal passe på med at tro, at der i almindelighed er en stor modvilje mod at ansætte seniorer.

- Selv hvis det bare i beskedent omfang ville resultere i, at flere blev på arbejdsmarkedet, er det ganske betragtelige summer, som det kunne frigøre. Så det er helt klart forsøget værd.

Det tredje forslag fremsatte partiet allerede i januar, og det går ud på at lade danskerne få udbetalt deres efterløn gratis - mod at man fraskriver sig retten til efterløn.

- Sidst, der skulle sikres en stabil ændring af efterlønsordningen, der var det jo med Lars Løkke i Statsministeriet og i samarbejde med Radikale Venstre og DF. Det kunne man jo med fordel prøve igen, siger Morten Østergaard.

Sidst, men ikke mindst, vil det sikre aftalens levetid, hvis Løkke inviterer De Radikale med, pointerer Østergaard:

- Hvis vi laver et forlig, er det jo noget, der består - uanset de politiske vinde og vejrforhold.