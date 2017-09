R er klar til at lave skattereform udenom S

Det fastslår De Radikales leder, Morten Østergaard, før partiets landsmøde i weekenden i Nyborg.

- Det vil have stor værdi for regeringen at invitere os med. Man kan ikke bruge socialdemokratisk vrangvilje som argument for ikke at tage os med i diskussionen om lavere skat på arbejde, mener Morten Østergaard.

I 2011 gik De Radikale med, da Løkke forringede efterlønnen sammen med DF. Alligevel pegede De Radikale bagefter på socialdemokraten Helle Thorning-Schmidt som statsminister.

Men Thorning-regeringen måtte siden gennemføre den efterlønsreform, som Socialdemokratiet og SF havde bekæmpet.

- Vi er selvfølgelig klar til at lave aftaler med den regering, vi har nu. Hvis de aftaler er fornuftige, fastslår Morten Østergaard.

Men De Radikale giver ikke Løkke en gratis omgang. Partiet stiller tre klare krav, understreger han.

De Radikale vil sløjfe regeringens besparelser på uddannelse. Partiet vil have balance i de offentlige budgetter i 2019, ikke vente til 2021, som regeringen foreslår.

Og så afviser De Radikale at fjerne afgifter på nødder og lavere bilafgifter. De vil sænke skatten på arbejde.

- Hvis de tre betingelser er opfyldt, så kan vi godt se os selv i en aftale. Som dermed selvfølgelig vil binde et nyt flertal efter et valg. Det har Danmark brug for, siger Morten Østergaard.

Spørgsmål: - Er det ikke en uvenlig handling overfor S?

- Det er underligt, hvis man i regering ønsker et bredt samarbejde, men i opposition overlader regeringen alene til sit parlamentariske grundlag, siger han.