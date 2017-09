R: Vi bør tage kvoteflygtninge til Danmark

Morten Østergaard mener, at Danmark med en blomstrende økonomi bør være i stand til at hjælpe flere flygtninge fra kriseramte områder.

- Hvor er det da uendelig fattigt, at et land, som har højere vækstrater end i ti år, og flygtningestrømmene er helt nede, ikke skulle have mulighed for at fortsætte det, som vi har gjort siden 1979, siger Morten Østergaard.

- At hjælpe en beskeden del af verdens aller ringest stillede flygtninge som en del af FN's kvoteprogram. Det er så småligt og repræsenterer slet ikke det Danmark, som verden kender.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) satte modtagelsen FN's kvoteflygtninge i bero. Det skete, da tusindvis af flygtninge vandrede ad danske motorveje. Vi skal først integrere disse flygtninge, argumenterede hun med støtte fra Socialdemokratiet.

Nu vil Inger Støjberg udskyde modtagelsen af kvoteflygtninge på ubestemt tid. Indtil integrationen fungerer bedre.

Morten Østergaard mener, at millioner af flygtninge i Mellemøsten nu får følgeskab af titusinder fordrevne rohingya-muslimer fra Myanmar.

- Tusindvis af børn under et år slæbes ud under armen af deres forældre, siger Morten Østergaard.

- Hvis alle verdens lande gjorde, som den danske regering lægger op til, så vil det være umuligt at gøre noget for disse aller mest værdigt trængende.

Han kritiserer Socialdemokratiet for at støtte regeringen.

- Det gør ondt værre at se Socialdemokratiet svigte årtiers tradition for, at vi i Danmark tager et humanitært ansvar, mener De Radikales leder.

Han kalder Danmarks afvisning "en menneskelig falliterklæring".