R: S bør tage imod regeringens pensionstilbud om velfærd

Det er et vigtigt budskab fra regeringen, at pensionsalder ikke nødvendigvis skal gå til lavere skat, siger R.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets traditionelle regeringspartner De Radikale, der længe har været fortaler for at hæve pensionsalderen.

Det bør kunne lokke Socialdemokratiet til forhandlingsbordet, at regeringen åbner for at bruge pengene fra en højere pensionsalder til velfærd frem for skattelettelser.

- Jeg synes, det er et rigtig vigtigt signal, regeringen kommer med: at pengene fra en fremrykket pensionsalder bruges på at investere i fremtiden, siger De Radikales partileder Morten Østergaard.

- Jeg vil gerne animere til, at man tager bestik af regeringens signal.

Socialdemokratiet har ligesom Dansk Folkeparti afvist at hæve pensionsalderen. Især hvis pengene skal gå til skattelettelser, som det hidtil har været forventet, at regeringen vi forsøge at samle flertal for.

Men finansminister Kristian Jensen (V) siger tirsdag til Ritzau, at pengene kan gå til velfærd:

- Det er ikke sikkert, at det lige præcis er skattelettelser, vi snakker om. Det er et spørgsmål, hvorvidt vi har råd til at lave den velfærdsforbedring, som regeringen gerne vil.

- Har vi råd til at styrke vores politi, har vi råd til at løfte vores forsvar tilstrækkeligt.

Den fremstrakte hånd bør Socialdemokratiet tage imod, lyder det ikke overraskende fra De Radikale.

- Hvis man er villig til at bede de raske ældre om at give et ekstra nap, kan vi få skrottet alt fra uddannelsesloft til gymnasiebesparelser og ansætte langt flere pædagoger, siger Morten Østergaard.

Spørgsmål: Tolker du ikke lige lovligt meget ind i ministerens udtalelse? Han snakker om styrket politi og forsvar?

- Først og fremmest er det vigtigt at få sagt, at når vi diskuterer en fremrykket pensionsalder, hænger det ikke sammen med en skattereform.

- Det er helt afgørende for, at vi overhovedet kan få diskussionen til at rumme en bredere kreds af partier. Og derfra er det en prioritering, hvad ressourcerne skal gå til.

Begejstringen for finansministerens udtalelse er dog til at overse hos den liberale tænketank Cepos.

- Jeg er overrasket over, at regeringen nu lægger op til at bruge gode reform-milliarder på at øge væksten i det offentlige forbrug, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

Han minder om, at regeringsgrundlaget lægger op til en vækst i det offentlige forbrug på 0,3 procent årligt.

Højere pensionsalder og de andre reformer, regeringen har på tegnebrættet skal ikke bruges til at gøre en af de største offentlige sektorer endnu større, lyder argumentet.