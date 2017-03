R: Regeringen har ikke råd til at fastfryse grundskyld

Radikale er med på at beskære rentefradraget. Men det betyder ikke, at der er råd til at fastfryse grundskyld.

De Radikale er ikke overraskende med på regeringens planer om at beskære rentefradraget yderligere. Det er et forslag, partiet har talt for længe, påpeger partiets politiske leder, Morten Østergaard.

- Derudover skal man huske på, at et stabilt boligbeskatningssystem holder priserne nede. Det er til gavn for kommende generationer af boligejere, at vi erstatter skattestoppet med en løbende beskatning.

Regeringen har onsdag løftet sløret for, hvordan den vil finansiere sit 32,5 milliarder kroner dyre forslag til en omlægning af de danske boligskatter.

Men mens Østergaard altså er med på den del, der handler om at reducere skatteværdien af rentefradraget, så er han langt fra overbevist af regeringens samlede plan.

Størstedelen af milliarderne, nemlig 19,2, vil regeringen hente fra det såkaldte finanspolitiske råderum. Og det er for De Radikale at se, det samme som at det er ufinansieret.

Dermed har regeringen ikke vist, at den har råd til at fastfryse grundskylden frem til det nye boligskattesystem træder i kraft, mener Østergaard.

- Det er jo en ny ting, de lagde oven på den opgave, vi havde i forvejen med at skabe en overgangsordning til et nyt boligskattesystem.

- Det er et ufinansieret forslag. Man vil bare tage pengene op af kassen.